Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle?

Plusieurs pays veulent adopter des lois ou créer des outils spéciaux afin de lutter contre les fausses nouvelles.

Je sais que j’ai l’air naïf, mais c’est quoi, au juste, une fausse nouvelle ?

LA « VÉRITÉ VRAIE »

Quand les intellectuels français nous disaient que la Russie était un paradis, était-ce une fausse nouvelle ?

Quand le philosophe Michel Foucault chantait les louanges de l’ayatollah Khomeini, était-ce une fausse nouvelle ?

Quand Jean-Luc Godard réalisait des films en hommage à Mao, dans les années 1970, diffusait-il de fausses nouvelles ?

Quand une journaliste d’Enquête affirme qu’il n’y a pas de mouvance islamiste au Québec après avoir visité trois ou quatre mosquées, est-ce une fausse nouvelle ?

Quand Justin Trudeau et Québec solidaire ont pleuré la mort de Castro en disant qu’il était un grand homme, pouvait-on considérer cela comme une fausse nouvelle ?

Moi, je veux bien qu’on lutte contre les fausses nouvelles, pourvu qu’on vise TOUTES les fausses nouvelles, pas seulement celles qui proviennent d’un camp en particulier.

VÉRITÉ OU PROPAGANDE ?

L’Institut économique de Montréal affirme que les Québécois sont les plus taxés et les plus imposés en Amérique, alors que l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques affirme que c’est faux.

Lequel de ces deux organismes déforme la réalité ?

Faudrait-il mettre le coupable à l’amende ? L’obliger à se récuser ? Fermer son site internet pour protéger la population ? Inscrire son nom dans un registre national des délinquants de la désinformation ?

Chaque jour, les leaders de l’opposition affirment que l’économie va mal à cause du gouvernement, alors que le gouvernement affirme que l’économie va bien grâce à lui.

Clairement, quelqu’un ne dit pas la vérité et « distorsionne » volontairement les faits. Mais qui ?

Un politicien qui déforme consciemment la réalité pour faire bien paraître son parti ou faire mal paraître ses adversaires pourrait-il être accusé de propager de fausses informations ?

Qui va juger qu’une nouvelle est vraie ou fausse ? À partir de quels critères ?

Va-t-on passer au crible les affirmations de tous les groupes de pression pour savoir s’ils disent la vérité ou s’ils tripotent les chiffres pour faire avancer leur cause ?

Va-t-on soumettre tous les politiciens au détecteur de mensonges et faire analyser les programmes de chaque parti par des logiciels hyper performants ?

Pour les gens de droite, CNN est un réseau d’information qui diffuse de fausses nouvelles, alors que pour les gens de gauche, c’est Fox News.

Qui dit vrai ?

UN OCÉAN D’INFORMATIONS

Tous les jours, nous sommes bombardés de données, de statistiques, de chiffres.

Selon telle étude, la moitié des étudiants de l’Université Laval ont été victimes de violence sexuelle. Selon une autre étude, 60 % des fumeurs de cannabis ne termineront pas leurs études secondaires.

Vrai ? Faux ?

Va-t-on devoir analyser chaque étude, chaque rapport pour voir si on nous ment ou si on nous dit la vérité ?

Nous vivons à une ère de surinformation. La meilleure façon de se protéger contre la désinformation n’est pas d’adopter une loi contre les diffuseurs de fake news.

C’est d’améliorer le système d’éducation.

Peut-on commencer par lutter contre l’analphabétisme au lieu de lutter contre les « fausses nouvelles » ?