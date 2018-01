Ce concept chinois est un ordinateur sur quatre roues

Le nom Byton ne vous dit probablement rien. Et pourtant, cette jeune entreprise chinoise a bien l’intention de révolutionner le monde automobile. Rien de moins.

Au Consumer Electronics Show, qui a lieu cette semaine à Las Vegas, Byton a lancé le concept d’un nouveau véhicule à la fois électrique, autonome et ridiculement techno.

Techno du genre que la voiture est remplie d’écran, dont un tableau de bord absolument immense de 49 pouces, un autre au beau milieu du volant et deux autres à l’arrière, pour éviter que les passagers s’ennuient.

Ah, et la voiture démarre grâce à à un système de reconnaissance faciale.

«Nous sommes convaincus que le futur de la mobilité ne réside pas dans l’amélioration des performances. Nous remplacerons les cylindres et les chevaux-vapeur par la connectivité et la technologie dont vous vous souciez. En faisant cela, nous créons la prochaine génération d’appareil intelligent: la voiture», explique Byton sur son site web.

Ce qu’on veut, au fond, c’est vous faire oublier que vous vous trouvez dans une voiture et vous permettre de relaxer comme si vous le feriez dans votre propre salon. L’idée est noble, mais les défis sont de taille.

Comptant entamer la production de son premier véhicule dès l’année prochaine à un prix de base tournant autour de 45 000$ US, Byton entend offrir deux variantes de son véhicule: l’une à roues motrices arrière et l’autre pourvue d’un double moteur permettant un rouage à traction intégrale. On envisage une autonomie d’au moins 400 kilomètres.