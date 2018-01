Vous connaissez Pénélope McQuade pour ses looks hyper tendance au petit écran, mais saviez-vous que la sympathique animatrice a une approche vestimentaire bien différente dans la vie de tous les jours ?

Si vous la croisez dans son quotidien ou sur la rue, elle risque fort bien d’arborer un t-shirt, un jean et des baskets. Sinon, elle compose des silhouettes à l’allure androgyne qui conviennent parfaitement à sa morphologie. Mais n’allez pas croire qu’il n’y a pas de recherche ou de souci du détail pour autant.

Pour Pénélope McQuade, l’habillement est un outil de communication très puissant. Comme elle l’exprime bien, « nos vêtements en disent long. Ils révèlent nos valeurs, comment on voit le monde, ils forment un tout avec notre décor. Par exemple, à l’émission Les échangistes, je porte une variété de styles, mais souvent des pièces colorées et ludiques. Je suis drôle et je veux que le ton de l’émission soit au diapason avec mes tenues », explique-t-elle.

Elle ne joue pas un rôle devant la caméra, mais s’amuse avec sa fidèle styliste à explorer les tendances. Celle qui n’aime pas les flaflas de tout genre (dentelle, volants, rubans, boutons, etc.) s’en remet à Olivia Leblanc, qui lui a appris les règles de l’équilibre. « J’assume à 100 % tout ce que je porte, mais je suis une adepte du less is more dans la vie de tous les jours. Je décode et comprends mieux l’architecture du vêtement, comment aborder les volumes, je saisis l’importance de bien choisir les matières, de reconnaître une pièce bien confectionnée, et tout ça grâce aux précieux conseils de ma styliste des 14 dernières années », précise Pénélope.

Découvrez les looks préférés de la grande blonde aux cheveux courts alors qu’elle nous invite à visiter son walk-in.

Photo Chantal Poirier

Créoles TOPSHOP

T-shirt LA MONTRÉALAISE ATELIER

Pantalon COS

Escarpins ZARA

Pénélope aime ce t-shirt pour plus d’une raison. « C’est un t-shirt revendicateur, qui marque un nouvel engagement féministe. C’est un produit d’une marque québécoise, La Montréalaise Atelier. Et j’aime beaucoup le graphisme, le choix de typographie, la grosseur des lettres et le “féministe” courbé, un peu comme un sourire. Je le porte très souvent », énumère-t-elle.

Photo Chantal Poirier

Combinaison ZARA

Ballerines L’INTERVALLE

L’animatrice, qui aime la simplicité, accumule les combinaisons de toutes sortes. « Je trouve cela trop compliqué de devoir agencer un haut avec un bas. J’ai des combinaisons à jambes larges qui donnent l’impression d’une robe, des modèles délicats et même des salopettes en denim. Je suis séduite par les filles qui en portent et je tente de reproduire la même chose. C’est un look moderne », dit-elle.

Photo Chantal Poirier

T-shirt ANINE BING, Manteau ACNE STUDIOS

Jean RAG & BONE, Baskets CONVERSE

« C’est ma styliste Olivia Leblanc qui m’est arrivée avec ce manteau l’an passé. Je cherche toujours des statement piece et je n’en trouve jamais. Je suis tombée en amour, en plus il est jaune et j’adore le jaune ! Quand je l’enfile, je suis plus joyeuse, ça combat la grisaille et les gens sourient quand ils me voient. Ce sera mon manteau chouchou encore cet hiver », raconte l’animatrice. Accessoirisé d’un t-shirt, d’un jean lacéré et de Converse, il personnifie à merveille la tomboy fashionista !

Photo Chantal Poirier

Pull COS

Pantalon COS

Chaussures L’INTERVALLE

« Je suis pas mal fière de cet ensemble, car c’est moi qui l’ai déniché toute seule et j’ai eu l’approbation d’Olivia [rires] ! Il se dégage un esprit scandinave de ce look monochrome et épuré. Mais, il est loin d’être plate. Il est en quelque sorte l’archétype de mon style ! » s’exclame Pénélope.

« Mes destinations chaussures sont les boutiques L’intervalle et Zara. Puisque je ne porte que des talons plats dans la vie, je suis souvent rendue chez L’intervalle, car on y retrouve un belle sélection de ballerines, de richelieus, de mules, etc. Par contre, pour la télé, je me tourne vers les talons hauts de Zara. Je dois dire qu’ils sont relativement confortables ! », confie-t-elle.

4 questions mode à Pénélope...

Quand vous sentez-vous la plus belle ?

Quand j’ai un petit bronzage l’été ou encore quand je porte une pièce d’un nouveau designer. J’ai beaucoup de fierté à découvrir un « label » émergent et à encourager le travail des designers d’ici. Par exemple, aux Prix Gémeaux, j’avais choisi une robe d’Alexis, une jeune griffe mère-fille, et des boucles d’oreilles de la joaillière montréalaise Bow Jewellery. Il m’arrive de faire appel à Markantoine, Xavier Laruelle, Eve Gravel, mais aussi Marie Saint Pierre et Denis Gagnon pour mes différents looks de gala, mais pour la vie de tous les jours.

Vous faites preuve d’audace dans vos looks, surtout à la télévision. Quelle est votre réaction aux commentaires des médias et des internautes ?

Je reçois de grandes quantités de commentaires et, au fil du temps, je me suis fait une carapace, je suis devenue insensible aux opinions. Tu n’as pas le choix, car on critique tout... mes coiffures, mes rides, mon poids, mes agencements, etc. J’ai appris cela tôt. Il y a plus de 14 ans, j’animais mon premier tapis rouge. Pour l’occasion, j’avais acheté une robe dorée sur la Plaza Saint-Hubert. Le lendemain, on ne parlait que de ma ligne de sous-vêtement qui était apparente à travers le mince tissu. C’était mon baptême de tapis rouge, là où on scrute et on fait une analyse microscopique de ton look ! J’adore toujours briser les codes. J’ai beaucoup de fun avec mes looks, et les gens ont le droit de s’exprimer. Par contre, je suis de plus en plus surprise de la violence des commentaires en réaction à mes tenues. Ce qui me dérange maintenant, c’est comment c’est dit et l’intensité du message.

Devoir composer un look de gala est-il un plaisir ou un supplice ?

C’était un supplice jusqu’à ce que je forme mon équipe de rêve. Grâce à OIivia Leblanc, ma styliste, Richard Bouthillier, mon maquilleur, et Luc Gagnon, mon coiffeur, je suis aux anges. Je ferais volontiers autre chose des 3-4 heures de préparatifs que nécessite la création d’un look de gala, mais quand je vois leur regard satisfait à la fin du processus, je suis très heureuse. Il faut dire aussi que j’assouvis le plaisir de me pomponner pour une occasion spéciale plus souvent qu’à mon tour en animant Les échangistes. J’enfile quelque 90 looks pendant l’année qui s’accompagnent chacun d’un maquillage et d’une coiffure particulière !

Entre tenues de gala et looks d’animatrice, comment gérez-vous les grandes quantités de vêtements dans votre garde-robe ?

Je fais un grand ménage annuel. Je ne suis pas attachée aux biens matériels. Avant, j’offrais mes vêtements à des amies (qui pouvaient se les offrir), mais maintenant je pose un geste social et je donne tout à des œuvres de charité, dont Le Chaînon ou encore la Fondation Véro & Louis. Je consomme beaucoup de vêtements. Une saison je tripe sur les chemises, la suivante, ce sont les pulls et ensuite les vestes. Je fais une rotation chaque année. Je garde les intemporelles et les pièces que je sais qui seront d’usage, mais je donne le reste à des encans.

Au programme de Pénélope

► Elle anime Pénélope aime de 15 h à 17 h le dimanche au 100,7 FM

► Elle animera de nouveau Les échangistes en avril 2018