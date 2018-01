Début de la sélection du jury au procès de Tony Accurso

JOLIETTE | Le long processus judiciaire entourant l’une des premières frappes de l’UPAC, menée à Mascouche en avril 2012, ayant ébranlé la scène politique municipale québécoise, entre cette semaine dans une étape finale.

C’est en effet ce mardi au Palais de justice de Joliette que s'amorce le processus de sélection du jury pour le procès de Tony Accurso qui est le dernier à être jugé relativement à cette enquête.

Il avait été arrêté et notamment accusé de fraude envers la Ville et complot pour commettre un acte de corruption municipale. 13 autres individus et deux entreprises avaient aussi été inculpés dont l’ex-maire Richard Marcotte qui est décédé.

Me Pascal Grimard, procureur aux poursuites criminelles et pénales du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales, a confirmé à TVA Nouvelles que la sélection du jury aura lieu du 9 au 11 janvier et le début de la preuve s’amorcera le 15 janvier.

Rappelons que Tony Accurso a échoué, en novembre dernier, dans sa demande visant à obtenir l’arrêt des procédures, lui qui invoquait les délais déraisonnables du système judiciaire en vertu de l’arrêt Jordan de la Cour suprême.

Le juge Daniel Payette, de la Cour supérieure, avait notamment conclu que la défense avait elle-même contribué à une bonne partie des délais qui plombent cette cause.