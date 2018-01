Des paniers à salade conçus pour l’hiver canadien

Ça ne s’invente pas: la police nationale du Canada transporte des criminels dans un fourgon cellulaire attaché à une motoneige.

La GRC s’est munie cet été de quatre traîneaux couverts qui ont été adaptés pour transporter des personnes en état d’arrestation. Ils sont équipés de gyrophares, comme tous les autres véhicules de police, et offrent chaleur et confort aux prévenus pendant le trajet jusqu’au poste de police le plus proche.

Pour l’instant, ils sont utilisés dans les contrées les plus éloignées du Manitoba. La GRC s’en sert aussi pour transporter de l’équipement lors d’enquêtes criminelles ou pour faire des sauvetages.

Les fourgons cellulaires tout-terrain ont été achetés au coût de 28 000 $... mais ils peuvent être tirés par un VTT l’été venu!