Frederik Andersen, l’homme caoutchouc

Lorsqu’on pense aux Leafs, on pense surtout aux Auston Matthews, William Nylander, Mitch Marner, Morgan Rielly et quelques autres, mais Andersen ne reçoit pas tout le mérite qui lui revient.

Dans ses trois matchs de la semaine dernière, il a reçu 107 tirs, n’allouant que six buts pour un taux d’efficacité de ,944 et une moyenne de buts alloués de 1,94. Il a signé deux victoires de 3 à 2 en tirs de barrage contre les Sharks (35 tirs) et les Canucks (36 tirs). Il a aussi alloué deux buts dans une défaite de 2 à 0 contre le Lightning (36 tirs).

Même après avoir accordé six buts aux Sénateurs d’Ottawa, samedi, Andrei Vasilevskiy (Lightning) a conservé le premier rang de notre classement. Il n’avait accordé qu’un seul but en deux matchs à Toronto et Montréal. Il domine toujours notre top 30 dans les victoires (26), jeux blancs (6), taux d’efficacité (,935) et moyenne de buts alloués (2,04). Blessé, Corey Crawford, a reculé du 3e au 7e rang.