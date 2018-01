13 ans de prison pour avoir tué son ami dans un jeu de roulette russe

Un Montréalais a écopé de 13 ans de pénitencier ce mardi, pour avoir tué son ami en jouant à la roulette russe, lors d’une soirée remplie de cannabis et d’alcool.

« L’accusé a, au bas mot, été très négligent, il a mis quelques balles dans l’arme et il a tiré en sachant qu’il y avait une possibilité qu’un coup de feu soit tiré », a expliqué le procureur Louis Bouthillier, lors d’une précédente audience à la cour.

Le drame était survenu en août 2011, dans l’appartement de l’accusé Toru Syed après que des amis proches soient venus le visiter.

« Il avait l’air déprimé, fatigué, triste et fâché, indique le résumé des faits obtenus par Le Journal. Il pleurait et avait une arme à feu dans sa poche. Il n’arrêtait pas de dire que sa vie était un gâchis. »

Roulette russe

Lors de la soirée, tout le monde a consommé de l’alcool et du cannabis, pendant que les amis de Syed tentaient de lui remonter le moral.

Mais à un moment, Syed a mis des balles dans son revolver avant de se le mettre sur la tête et d’appuyer deux fois sur la détente, mais aucun coup n’est parti.

« Quand l’accusé a fait tourner le barillet, un ami a vu qu’il y avait trois balles sur une possibilité de cinq », indique le résumé conjoint des faits.

Puis, plus tard, Syed a commencé à se désorganiser. Il a alors attrapé son ami Rakib Ullah Mohammed, lui a pointé le revolver sur la tête, et s’est mis à lui demander qui étaient ses ennemis, et qui voulait le tuer.

Syed a ensuite appuyé sur la détente et cette fois, le coup est parti. Selon les autres personnes présentes sur place, Syed a semblé choqué. Il était à ce moment intoxiqué au crack et à l’alcool.

« C’était plus ou moins de la roulette russe, pour reprendre l’expression », a expliqué Me Bouthillier.

D’abord accusé de meurtre, Syed a finalement plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire.

À la suggestion du procureur et de l’avocate de la défense Cristina Nedelcu, la juge Julie Riendeau a condamné Syed à 13 ans de pénitencier. La juge a pris en compte la négligence de l’accusé et le fait qu’il avait consommé drogue et alcool ce soir-là, mais aussi le fait qu’il avait finalement plaidé coupable, évitant ainsi la tenue d’un procès.

Compte tenu de la détention préventive comptabilisée en « temps et demi », il lui reste environ trois ans et trois mois à purger.