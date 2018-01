Après deux séries télé, Jean-Marc Vallée retournera au cinéma. Le réalisateur québécois caresse un projet de long-métrage sur lequel il commencera à plancher à compter du mois de janvier 2019.

De retour au Québec après avoir assisté au triomphe de Big Little Lies (Petits secrets, grands mensonges) aux Golden Globes à Los Angeles, Jean-Marc Vallée révèle qu’un acteur l’a approché pour qu’il réalise un film à partir d’un livre.

«Il n’y a pas encore de scénario. Il faut que je l’écrive moi-même ou que je trouve un scénariste pour l’écrire», révèle le cinéaste qui a porté ce double chapeau à quelques reprises durant sa carrière, notamment pour C.R.A.Z.Y. (2005) et Café de Flore (2011).

Ce n’est pas la première fois qu’une star hollywoodienne approche Jean-Marc Vallée pour réaliser un projet. Reese Witherspoon l'avait fait pour Wild (2014) et Amy Adams pour Sharp Objects, la nouvelle série de HBO qui doit entrer en ondes en juin.

«Mes choses vont bien, indique Vallée en entrevue téléphonique. Je sens énormément de respect. Je sens que c’est de plus en plus facile de mettre en branle des projets. On m’ouvre des portes. On m’offre des affaires. Avec des moyens. Et avec des gens talentueux.»

«Un moment historique»

Avec quatre prix, dont celui de la meilleure minisérie, Big Little Lies est sortie grande gagnante des Golden Globes dimanche. Sur scène, Jean-Marc Vallée a été couvert d’éloges par Nicole Kidman, Laura Dern et David E. Kelley, créateur de l’adaptation télévisuelle du roman de Liane Moriarty.

«Quand tu reçois autant d’amour pour ce que tu as fait, tu es heureux quand ça arrive, commente le réalisateur. On a tellement travaillé fort.»

Vallée parle d’une soirée «très, très chargée émotivement», non seulement à cause du triomphe de Big Little Lies, mais également en raison du mouvement Time’s Up («C’est fini») pour l’égalité hommes-femmes, dans la foulée des multiples dénonciations d'inconduites sexuelles à Hollywood, qui a teinté plusieurs discours de remerciement.

«Quand Oprah est arrivée et qu’elle a donné son speech, c’était fort et tellement beau. Ce qu’elle a dit était intelligent. Le ton, le contenu... C’était parfait. Je regardais autour de moi et tout le monde avait les yeux dans l’eau. Toutes les femmes qui ont pris la parole dimanche, c’était une voix. C’est un exemple de solidarité rare. N’ayons pas peur des mots, c’était un moment historique.»

«On est sortis du gala remplis d’espoir. Les gens commencent à faire bouger les choses, à parler, à sortir... Ce n’est pas un mouvement passager. C’est quelque chose qui devrait rester. C’est assez. Il faut que ça change.»