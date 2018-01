Oprah Winfrey sait comment brasser la cage quand il le faut. Qu’elle se présente ou non à l’élection présidentielle américaine de 2020, le discours historique qu’elle a livré à la soirée des Golden Globes résonnera longtemps comme un puissant appel à la vérité. La vérité qui libère.

Cette vérité est celle des nombreuses victimes qui, dans la foulée du mouvement #moiaussi, dénoncent les agressions et le harcèlement sexuels dans l’espoir d’y mettre fin un jour.

Pour la brillante communicatrice qu’est Oprah Winfrey, elle-même victime d’agression dans sa jeunesse, le mouvement doit s’étendre pour rejoindre les milieux plus modestes et d’autres continents. Toutes origines et religions confondues.

C’est là, précisément, que le mouvement #moiaussi appelle en fait à un changement majeur de culture dans les relations hommes-femmes. Un changement visant une égalité nettement plus concrète sur tous les plans.

Et ce, du respect exigé envers l’intégrité des femmes jusqu’à la sphère économique où l’égalité est loin d’être atteinte, même en Occident. Bref, le féminisme n’a pas encore dit son dernier mot.

Autre front

Un autre front, celui-là tabou, finira aussi par s’ouvrir. Celui de la pornographie rendue dangereusement accessible par l’internet. Sous prétexte de « libérer » la sexualité, elle encourage plutôt une culture abjecte de violence envers des femmes réduites à un vulgaire objet sans âme.

En s’adressant aux femmes et aux hommes pour qu’ils combattent dorénavant ensemble et à armes égales, Oprah Winfrey n’oublie pas l’essentiel pour autant. Soit que depuis la nuit des temps, les filles et les femmes sont les cibles principales de ce qui, pour le dire crûment, constitue le pire des abus de pouvoir. Que ce pouvoir soit celui d’un grand patron ou d’un père incestueux.

« La seule certitude que j’ai, dit Mme Winfrey, est que de dire sa vérité est l’outil le plus puissant de changement que nous possédons. » Même dans les moments les plus sombres, ajoute-t-elle, l’important est de nourrir l’espoir d’un lendemain plus lumineux.

Quand il s’agit de rapports de domination à renverser, l’espoir doit aussi se nourrir d’une vraie prise de parole et d’actions conséquentes. Quand ce lendemain se lèvera, conclut-elle en effet, « ce sera grâce à de nombreuses femmes magnifiques et à des hommes phénoménaux qui combattent dur pour devenir eux-mêmes les leaders capables de nous amener là où personne n’aura plus jamais à dire “moi aussi” ».

Virage salutaire

Au moment où les États-Unis sont dirigés par un mégalomane misogyne et harceleur récidiviste, une éventuelle candidature d’Oprah Winfrey à la présidence marquerait un virage social et politique aussi formidable que salutaire.

Si cela s’avérait, certains seraient sûrement tentés d’y voir le duel ultime entre deux méga « vedettes » du showbiz. Or, contrairement à Donald Trump, Oprah Winfrey est une personne à l’intelligence intellectuelle et émotive raffinée et complexe.

D’origines modestes, elle s’est construite elle-même et surtout, elle l’a fait en contribuant à l’avancement des femmes et de la société américaine.