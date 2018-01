L’Institut de recherches cliniques de Montréal perd son fondateur

MONTRÉAL - L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) a annoncé mardi le décès de son fondateur, Jacques Genest Sr. Il s’est éteint vendredi dernier, à l’âge de 98 ans.

Né en 1919, le Dr Genest a mis sur pied le premier département de recherches biomédicales dans un hôpital universitaire francophone au Québec. Il est également à l’origine de la création du Fonds de recherche du Québec en santé.

«Figure de proue de la recherche biomédicale au Québec et auteur d’ouvrages et de recherches majeures sur les mécanismes de l’hypertension artérielle, le Dr Jacques Genest a été invité à maintes reprises à partager ses connaissances en recherche clinique avec des spécialistes et des chercheurs de partout dans le monde», a mentionné l’IRCM par communiqué.

L’Institut considère qu’il était une sommité dans son domaine. Jacques Genest a écrit quatre livres et plus de 700 articles au cours de sa carrière. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont les prix Marie-Victorin et Armand-Frappier, le Prix international Canada Gairdner, le prix Stouffer et le prix Izaak Walton Killam, ainsi que la Médaille Flavelle de la Société Royale du Canada. Il est aussi lauréat du Temple de la renommée médicale canadienne et du Prix de la Banque Royale du Canada.