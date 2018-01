Marc Labrèche fait parler de lui dans le magazine Vogue

La parodie de Céline Dion de Marc Labrèche a fait des vagues jusqu’au sud de la frontière, comme en témoigne cet article du Vogue en ligne.

La vidéo filmée pour le Bye Bye de 2017, et maintenant disponible sur YouTube, n’a pas laissé le magazine de mode indifférent. Dans l’article, l’auteur y présente Marc Labrèche comme un acteur et humoriste canadien. La rédaction semble être tombée sous le charme de ce dernier et on ne peut pas la blâmer : son imitation de Céline Dion pour Vogue Paris était absolument parfaite.

« C’est une parodie parfaitement exécutée qui met en évidence à quel point la mode peut être drôle. Comme Dion le sait bien, il est important de ne pas prendre les vêtements et la couture trop au sérieux », peut-on lire dans les quelques lignes de l'article.

Regardez la fameuse vidéo dont il est question et l'originale, mettant en vedette Céline Dion, juste en bas.