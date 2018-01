Réussir nos crises

Avec le recul, les acteurs de ces événements marquants s’expriment sur ce qui aurait permis d’éviter la crise et ce qui fut fait pour qu’elle ne se reproduise pas. Il n’empêche que, dans le contexte, les autorités ont su s’organiser pour réagir au mieux, les premiers répondants se sont sacrifiés au-delà du raisonnable et les Québécois ont fait preuve d’une émouvante solidarité.

Qu’il s’agisse du verglas, du déluge du Saguenay un an et demi plus tôt ou, plus récemment, de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, nous avons fait tout ce qui pouvait être fait pour réparer ce qui ne pouvait l’être complètement. C’est pourquoi le cafouillage survenu sur l’autoroute 13 l’hiver dernier nous choque autant ; nous savons que le Québec est meilleur que ça.