Sherbrooke: un homme accusé du meurtre de sa mère

Un homme de 35 ans soupçonné d’avoir poignardé à mort sa mère de 52 ans, à Sherbrooke, a été accusé aujourd’hui de meurtre au deuxième degré.

Selon la police, Tom Néron aurait agressé sa mère à l’aide d’une arme blanche dans la résidence familiale du 2628, rue Paillard, dans l’arrondissement de Rock Forest.

Les policiers, dépêchés sur les lieux vers 16 h 15, ont procédé à l’arrestation du suspect.

«Il n’y a pas eu de résistance [...] Il était très calme et a collaboré lors de l’arrestation», a indiqué au Journal le porte-parole du Service de police de la Ville de Sherbrooke Martin Carrier.

Tom Néron n’avait pas d’antécédents judiciaires et n’était pas connu des policiers. Il a comparu aujourd’hui à 14 h au palais de justice de Sherbrooke.

La personne qui a alerté les policiers serait une jeune femme qui se trouvait sur les lieux du drame et qui a trouvé refuge dans une toilette, a ajouté M. Carrier.

La victime, Mme Girard, a ensuite été transportée dans un état critique au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, où son décès a été constaté le soir même.

Selon le porte-parole, le drame se serait déroulé dans un contexte intrafamilial.

Une famille tranquille

Une voisine, Francine Cayer, a expliqué que Mme Girard et sa famille avaient emménagé en face de chez elle au mois de juin et que rien ne laissait présager un tel drame. Ils seraient locataires de la maison.

«C’étaient des gens tranquilles. Je n’ai jamais rien vu ni entendu de spécial. Ils semblaient mener une vie ordinaire, mais occupée. Il y avait beaucoup de va-et-vient», a-t-elle raconté, ajoutant que Mme Girard habitait la maison avec son conjoint et quatre de leurs enfants.

Le soir du drame, les policiers ont escorté Tom Néron à l’extérieur du domicile, a-t-elle poursuivi. Mme Cayer a précisé qu'elle n'avait jamais vu cet homme auparavant.