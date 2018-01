Toujours Charlie?

C’est-à-dire que chacun se portait à la défense de la liberté d’expression et de notre droit de caricaturer les croyances même les plus sacrées.

Est-ce encore le cas aujourd’hui ? Honnêtement, non. Ce qu’on constate, un peu partout en Occident, c’est une régression du courage et de la liberté d’expression.

Nous vivons toujours sous la menace d’un nouvel attentat, plus barbare que le précédent. Après Charlie Hebdo, il y a eu l’attentat du Bataclan et bien d’autres carnages.

Et chaque fois, on en trouve dans nos médias pour dire plus ou moins subtilement que nous l’avons peut-être cherché. Par esprit d’apaisement, on veut museler la critique de l’islam et même celle de l’islamisme.