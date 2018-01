Un feu... à l'Hôtel de Glace

Un incendie mineur forcera la fermeture de l’Hôtel de Glace pour une période d’au moins deux jours, le temps d’éliminer les odeurs et les dommages esthétiques causés par la fumée.

La direction de l’Hôtel a confirmé qu’un incendie s’était déclaré dans une chambre vers 1h15, dans la nuit de lundi à mardi.

«Je n’ai pas le fin détail encore, mais c’est une chambre dans laquelle on place des chandelles le soir. Il s’agit de la seule source de feu, donc la lorgnette de l’enquête se place pas mal là-dessus», explique le directeur de l’Hôtel de Glace, Jacques Desbois, précisant que la literie de la chambre aurait pu entrer en contact avec la flamme.

Au total, trois personnes ont été transportées à l’hôpital de manière préventive en raison de la fumée. D’autres clients de l’hôtel ont été examinés sur place par les paramédics après avoir été évacués.

En raison de dommages causés par la fumée, l’hôtel sera fermé pour les deux prochains jours. «On va s’assurer d’éliminer l’odeur et les marques de fumée. On va blanchir ce qui doit l’être. On va réévaluer la situation en fin d’après-midi demain (mercredi)», précise M. Desbois qui assure que la structure n’a pas été endommagée.

Les clients devant séjourner à l’hôtel ont tous pu être relocalisés du côté de l’Hôtel Valcartier, situé sur le même site au Village Vacances Valcartier.