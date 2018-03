Voici comment avoir un teint de «beach babe» australienne en tout temps

Vous pleurez le départ de votre regrettée mine d’été? Nous aussi. C’est pourquoi on a fait appel au pro du « glow », Clint Dowdell, question de passer de zombie des neiges à bombe de plage en un tournemain.

Clint est l’expert maquillage de Nude by Nature, la marque de cosmétos naturels préférée des Australiennes. Les produits sont (enfin!) dispo au Canada, dans un Pharmaprix près de chez nous, et notre peau jubile déjà.

Voici sa recette infaillible pour un teint radieux.

On masse

« Un massage du visage peut faire des miracles », dit Clint. Selon lui, on ne touche pas assez notre peau. « Prendre un peu plus de temps pour appliquer nos soins stimule le renouvèlement cellulaire et la circulation sanguine, tout en détendant ».

On prépare

On le sait bien, l’hydratation est la clé par temps froid. C’est pourquoi Clint soutient qu’il est primordial d’utiliser un apprêt gorgé d’ingrédients nourrissants, comme la Base Teint Parfait (32 $), avant de se maquiller. « Ça vous donnera une peau plus lisse et radieuse ».

On égalise

On passe ensuite au correcteur et au fond de teint. On entend souvent que les formules en poudre sont à proscrire par les temps froidsr, mais ce n’est pas le cas de la Poudre Libre Éclat du Teint (32 $), le produit phare de la marque. « Elle fond dans la peau tel un liquide et nous confère un teint uniforme et lumineux ».

On bronze

Question de réchauffer notre mine un brin, on vient appliquer une poudre bronzante, comme la Poudre Libre Hâle Naturel (30 $), en forme de 3 de chaque côté du visage, de manière à relier les tempes, le creux des joues et le côté de la mâchoire. « Étirez aussi légèrement le produit vers le cou pour éviter les démarcations disgracieuses », conseille Clint.

On illumine

La dernière étape, mais non la moindre? L’illuminateur, comme le Stick Enlumineur Touche d'Éclat (28 $). Il fera briller notre minois de mille feux. On procède avec parcimonie pour un look des plus naturels. « On veut que la peau ressemble à de la peau. C’est ça le secret des Australiennes », explique Clint. « Leur maquillage ne semble jamais surfait ou artificiel ».



