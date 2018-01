Bilan: voici plusieurs faits croustillants observés sur Pornhub en 2017

Souriez, vous êtes analysés! Le site Web pornographique Pornhub a publié son bilan de l’année afin de dégager les faits marquants de 2017, mardi.

Voici donc quelques faits croustillants observés sur Pornhub lors de la dernière année.

Le site web a comptabilisé 28,5 milliards de visites. C’est-à-dire environ 81 millions de visites par jour. En plus de tout ce trafic, 25 milliards de recherches ont été effectuées, ce qui donne 50 000 recherches par minute et 800 par seconde. Vous pensiez que vous étiez seul?

Lors de la dernière année, un peu plus de 4 millions de vidéos ont été mises en ligne pour une durée totale de 68 années de pornographie. Oui... 68 ans comme dans: il y a 68 ans, en 1950.

Au Canada, le temps moyen passé par visite sur le site Web est de 10 minutes 10 sec. Cela le situe au 4e rang dans cette catégorie derrière les Philippines (13 min. 28 sec.), l’Afrique du Sud (11 min. 02 sec.) et les États-Unis (10 min. 33 sec.).

Le mot-clé le plus recherché sur pornhub est «lesbienne»... et le Canada ne fait pas exception. Il s’agit de la catégorie la plus consultée et du mot-clé le plus recherché au pays. On peut aussi observer une augmentation 662 % pour le mot-clé «française». Fait intéressant, en 2016, «Québec» était le mot le plus recherché par les Québécois.

Les Canadiens et Canadiennes semblent avoir un faible pour Kim Kardashian puisqu’il s’agit de l’«actrice porno» la plus recherchée.

Le Canada est le 5e pays générant le plus de trafic sur Pornhub. Il se situe derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde et le Japon.

Les internautes canadiens qui naviguent sur le site web pornographique sont composés à 25 % de femmes et 75 % d’hommes.

Toujours au pays, 61% des gens regardent de la pornographie sur leur téléphone, 26 % sur leur ordinateur et 13 % sur leur tablette.

L’âge moyen des ceux qui consultent Pornhub au Canada serait de 37 ans.

Voici un graphique plus détaillé sur la consommation pornographique des Canadiens et Canadiennes

Photo courtoisie Pornhub

D’autres statistiques intéressantes pour l'ensemble du globe

Les catégories les plus consultées selon les pays

Photo courtoisie Pornhub

Tendances 2017 dans les recherches (augmentation en popularité) :

Porn for women (porno pour les femmes) Rick and Morty (parodie pornographique du dessin animé) Fidget Spinner 1080p ASMR Hentai Cheerleader

Top 3 actrices pornos les plus recherchées :

Riley Reid Mia Khalifa Lisa Ann

August Ames, qui est décédée en décembre dernier, se situe au 7e rang.

Top 3 acteurs pornos les plus recherchés :

Jordi El Nino Polla Mandingo Johnny sins

Les mythiques Peter North et Ron Jeremy se classent respectivement au 12e et 14e rang.

Pornographie homosexuelle

Top 3 des termes les plus recherchés :

Japanese (Japonais) Korean (Coréen) Straight first time (Première fois pour un hétérosexuel)

Top 3 des catégories les plus regardées :