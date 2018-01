45 mois de prison pour de fausses factures à l’hôpital

Un entrepreneur au cœur d’un stratagème de fausses factures à l’Hôpital général juif de Montréal vient d’être condamné à 45 mois de prison et à une amende de 400 000 $.

Gilbert Leizerovici a plaidé coupable lundi à des chefs d’infraction liés à l’impôt pour des fausses factures qui ont été faites entre 2008 et 2013. L’homme, qui était à la tête de l’entreprise R.A. Rénov-Action, a profité de ses liens avec certains hauts dirigeants de l’hôpital pour gonfler ses revenus.

Son entreprise a décroché pour plusieurs millions de dollars de contrats en travaux de peinture, entretien et rénovation. Or, certains travaux n’ont pas été réalisés ou ont été surfacturés.

On y révélait notamment que Leizerovici avait fait des travaux de rénovation chez l’un des cadres de l’hôpital. Dans les jours suivants, deux directeurs de l’établissement ont été suspendus et une enquête interne a été déclenchée. L’Unité permanente anticorruption (UPAC) et Revenu Québec ont par la suite ouvert des enquêtes qui ont mené aux condamnations de cette semaine.