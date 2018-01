Le top 52 du New York Times donne (très) envie de faire ses valises

Ça y est. On vient encore de lire quelque chose qui nous donne le goût de garrocher notre laptop dans le banc de neige et de partir faire nos valises!

Il s’agit du très attendu top 52 des destinations à voir en 2018 du New York Times (NYT), qui vient tout juste de paraître.

Pour ceux qui ne le savaient pas, le célèbre média publie depuis 13 ans, en début d’année, un palmarès des 52 meilleures destinations à découvrir au cours des 52 semaines à venir.

Pour 2018, c’est La Nouvelle-Orléans qui se retrouve au premier rang, suivi de la Colombie. Les Caraïbes se retrouvent en 4e place, l’Écosse en 10e et le Canada fait son apparition en 18e position avec nulle autre que la ville de Saskatoon (preuve qu’on aurait sans doute intérêt à connaître davantage nos Prairies).

De toutes les destinations proposées par le NYT, toutefois, ce sont plutôt les 7 suivantes que l’on partirait découvrir en premier.

Et vous, quels sont vos chouchous?

Le Top End, en Australie

En 12e position du top du NYT

Pourquoi? Parce que cette région du nord de l’Australie est le territoire immensément sauvage des plus anciens peuples de la Terre. Qu’on peut y faire des croisières aux crocodiles, s’y baigner dans des piscines naturelles et y découvrir le parc Kakadu et ses 5000 sites d’art rupestre. (Consultez notre reportage pour en savoir plus.)

Une publication partagée par Northern Territory - Australia (@ausoutbacknt) le 26 Nov. 2017 à 12 :04 PST

Une publication partagée par Northern Territory - Australia (@ausoutbacknt) le 1 Janv. 2018 à 12 :10 PST

La province de Gansu, en Chine

En 17e position

Pourquoi? Parce que cette région était autrefois sur la Route de la soie, qu’elle abrite une partie de la Grande Muraille de Chine et que c’est ici que se trouvent le parc géologique national de Zhangye Danxia et ses hallucinantes montagnes multicolores.

Une publication partagée par MURAD OSMANN (@muradosmann) le 17 Août 2017 à 9 :18 PDT

Une publication partagée par Christy Taylor (@christytaylaa) le 17 Sept. 2017 à 5 :46 PDT

La péninsule de Papagayo, au Costa Rica

En 20e position

Pourquoi? Parce que cette péninsule du Guanacaste (la région la plus visitée du pays) regorge d’hôtels et d’écogîtes tous plus invitants les uns que les autres. Et de forêts touffues. Et de plages. Et de paysages inoubliables.

Une publication partagée par Four Seasons Resort Costa Rica (@fscostarica) le 17 Nov. 2017 à 12 :14 PST

Une publication partagée par Unique Hotels (@uniquehotels) le 5 Janv. 2018 à 6 :05 PST

Les îles Fidji

En 24e position

Pourquoi? Faut-il vraiment se justifier? Parce que ce sont des îles du Pacifique Sud où on peut dormir dans des villas sur pilotis, admirer les poissons, marcher dans le sable blanc, flâner sous les cocotiers et probablement prendre les plus beaux selfies de sa vie!

Une publication partagée par Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) le 23 Oct. 2017 à 2 :05 PDT

Une publication partagée par Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) le 9 Janv. 2018 à 10 :32 PST

Oslo, en Norvège

En 26e position

Pourquoi? Parce que la capitale de la Norvège est entourée de mer et de montagnes et qu’elle offre une culture vibrante, des cafés sympas et des restos où découvrir la cuisine nordique, ainsi qu'une vie nocturne de plus en plus réputée.

Une publication partagée par Henrik Dukefoss (@henrikdukefoss) le 6 Janv. 2018 à 9 :12 PST

Une publication partagée par OSLO (@oslo) le 8 Oct. 2017 à 10 :41 PDT

Kuélap, au Pérou

En 29e position

Pourquoi? Parce que peu de pays fascinent autant que le Pérou et que Kuélap est un site pré-inca méconnu, perché dans les nuages, dont le surnom à lui seul suffit à intriguer: le «Machu Picchu du nord».

Une publication partagée par Dayana Gonzales (@dayanalizandra) le 27 Juil. 2017 à 8 :16 PDT

Une publication partagée par Peru (@peru) le 22 Mai 2017 à 4 :09 PDT

Seattle, aux États-Unis

En 44e position

Pourquoi? Parce qu’on ne pense pas assez souvent à cette ville du Nord-Ouest Pacifique et que, pourtant, elle a beaucoup d'attraits: des tonnes de cafés (dont le tout premier Starbucks), un marché célèbre pour ses lancers de poissons, de belles montagnes, des îles sauvages, une riche culture musicale (allô, Nirvana) et une ambiance décontractée.

Une publication partagée par James Whelan (@jameswhelan88) le 12 Oct. 2017 à 6 :12 PDT

Une publication partagée par Visit Seattle (@visitseattle) le 19 Déc. 2017 à 4 :59 PST

Pour consulter le top du New Yor Times, c'est par ici.

Pour d’autres endroits à voir «absolument» en 2018, c'est par là:

5 destinations méconnues à découvrir avant tout le monde

14 destinations tendance où aller en 2018

10 endroits cool qu'on pourra visiter sans se ruiner en 2018