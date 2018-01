Des rabais à négocier lors du renouvellement de vos assurances

C’est payant de magasiner quand on renouvelle son assurance auto ou maison.

Surtout, ne renouvelez pas avec le même assureur parce que c’est trop compliqué. L’an dernier, j’ai magasiné pendant une heure et j’ai épargné 350 $ sur mon assurance automobile. Une heure assez payante, merci !

Contactez au moins trois assureurs et privilégiez le téléphone : remplir des questionnaires sur un site web, c’est bien, mais certains représentants vous poseront les bonnes questions, qui diminueront de beaucoup votre prime. Prenez des notes et demandez une soumission par courriel. Vous pourrez répondre aux questions du prochain représentant à partir des informations contenues dans la proposition du premier assureur. Prévoyez entre 20 et 30 minutes par assureur.

Précieux comparateurs

Utilisez aussi les comparateurs en ligne : covera.ai, kanetix.ca et clicassure.com. Le premier est spécialisé en assurance de dommages. Les deux autres offrent aussi l’assurance vie et voyage. La particularité de Covera, c’est qu’il épaule le consommateur au moment du renouvellement de ses assurances, en envoyant automatiquement trois soumissions d’assureurs différents, en tenant compte avant tout des besoins, pas juste du prix.

J’ai déjà vu des écarts de plusieurs centaines de dollars entre les diverses propositions affichées par ces comparateurs. Vous finissez la transaction au téléphone.

Les courtiers d’assurance, de leur côté, ont un avantage indéniable : ils sont habitués à cerner mieux que quiconque les besoins de leurs clients. Car une police d’assurance qui colle parfaitement à la réalité personnelle et familiale de l’assuré, c’est une couverture qu’on obtient au juste prix.

Par contre, la majorité des courtiers concentrent leurs affaires auprès d’un à trois assureurs pour maximiser leurs rabais de volume. Certains en partageront une part avec vous, mais leur offre n’est peut-être pas la plus avantageuse sur le marché.

La plupart des assureurs offrent un rabais d’au moins 15 % si vous combinez deux couvertures (auto, maison), peut-être plus si vous ajoutez le chalet ou le véhicule récréatif. Certains assureurs accordent ce rabais même si la maison est à votre nom et l’auto à celui de votre conjoint ou s’il y a un écart de plusieurs mois entre le renouvellement des deux polices.

Enfin, si vous déménagez, avertissez votre assureur. L’emplacement et la nature de votre nouveau domicile pourraient se traduire par une baisse (ou une hausse) de votre facture d’assurance habitation et automobile.

Des suggestions