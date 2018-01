Alors que la fin du mois de décembre et le début du mois janvier ont été caractérisés par un mercure particulièrement bas, nous nous sommes posé la question suivante : «Doit-on brancher sa voiture en hiver»?

Par «brancher sa voiture», nous entendons d’actionner le chauffe-moteur dans le cas d’un véhicule muni d’un moteur à combustion.

CAA-Québec s’est penché sur la question et a mené une étude conjointement avec l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec en 2009.

On en est venu à la conclusion que le fait d’utiliser le chauffe-moteur par temps froid permettait une meilleure préservation du moteur. Le chauffe-moteur assure que le moteur conserve une température de 20°C. Dans le cas d’un véhicule qui ne serait pas branché, la température du moteur, avant le démarrage, correspond à la température ambiante.

Sur des trajets de moins de vingt kilomètres, CAA-Québec a observé qu’un véhicule branché consomme 15% moins de carburant qu’un véhicule qui ne l’est pas. Il s’agit d’une différence on ne peut plus significative.

Dès que le mercure descend sous la barre des -5°C, des effets bénéfiques sont constatés.

En plus d’accélérer le réchauffement de l’habitacle et d’alléger notre budget de carburant, l’utilisation du chauffe-moteur réduit de 15 fois l’émission de gaz polluants (hydrocarbure, monoxyde de carbone et oxyde d’azote).

Évidemment, si vous ne disposez pas d’un garage ou encore d’une prise de courant à proximité de votre espace de stationnement, il vous sera plus périlleux de brancher votre voiture.

Il est à noter que tous les véhicules ne sont pas forcément équipés de série d’un chauffe-moteur. Il s’agit d’un accessoire qui peut facilement être installé par votre concessionnaire.

À lire aussi: Doit-on vraiment laisser son moteur réchauffer en hiver?