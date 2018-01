Écrasement d'avion aux Îles-de-la-Madeleine : la famille Lapierre réagit aux rapports du BST et du coroner

La fille de Jean Lapierre, la journaliste Marie-Anne Lapierre, a réagi mercredi après-midi, quelques heures après leur publication, aux rapports du Bureau de la sécurité des transports (BST) et du coroner concernant l'écrasement d'avion qui a coûté la vie à cinq membres de sa famille il y a près de deux ans.

Dans un court message sur Facebook, elle a affirmé que ses proches et elle avaient pris connaissance des rapports sur l'accident tragique qui s'est produit le 29 mars 2016 aux Îles-de-la-Madeleine.

« Bien que ce soit un exercice difficile, nous avons pris connaissance des rapports rendus publics aujourd'hui sur les circonstances de l'écrasement d'avion dans lequel ont péri les membres de nos familles et les pilotes », écrit-elle.

Elle a tenu à remercier les enquêteurs du BST et le coroner pour leur travail, ainsi que ceux qui ont travaillé pour faire la lumière sur les circonstances tragiques de l'accident.

« Leur travail remue de douloureux souvenirs, mais est nécessaire dans notre processus de deuil. Aussi, nous espérons fortement que les constats du BST et les recommandations du coroner trouveront écho auprès du ministère des Transports du Canada », poursuit-elle.

Souhaitant vivre leur deuil en famille, les membres des familles Lapierre, Brillant ou Beaulieu n'accorderont pas d'entrevues.

Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, deux de ses frères, Marc et Louis Lapierre, et l’une de ses sœurs, Martine Lapierre, ont péri dans l’écrasement d’avion. L’ex-politicien et chroniqueur politique pour TVA et LCN se rendait alors avec sa famille aux funérailles de son père.