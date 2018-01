Enquête de l’UPAC : procès séparé pour un ancien fonctionnaire du Revenu

L’ancien fonctionnaire Hamid Iatmanene subira un procès séparé de celui de ses sept coaccusés arrêtés par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), qui auraient comploté lors d’un appel d’offres pour un projet de 24 M$ piloté par Revenu Québec.

À LIRE AUSSI : UPAC : un procès pour complot impliquant des firmes informatiques et des fonctionnaires débute cette semaine

Le procès de Mohamed El Khayat et Jean-François Robidas, anciens dirigeants de la défunte entreprise Informatique EBR, de Patrick Fortin, Gilles Gariépy et Daniel Létourneau, trois anciens représentants d’IBM Canada, de Jamal El Khaiat, frère de Mohamed et ancien employé de Revenu Québec ainsi que d’Abdelaziz Younsil, cadre au ministère de la Sécurité publique, s’est entamé mercredi au palais de justice de Québec.

Le huitième coaccusé, Hamid Iatmanene, ex-fonctionnaire de Revenu Québec, aura quant à lui un procès séparé, son avocat étant en arrêt de travail au moins jusqu’en avril pour des raisons de santé. S’il souhaite conserver ce lien professionnel, l’ancien employé de l’État a toutefois informé le tribunal qu’il avait déjà entamé des démarches afin de trouver un autre avocat.

Le juge Steve Magnan a consenti à la tenue d’un procès séparé, notamment afin de ne pas retarder celui des autres accusés, qui étaient tous prêts à procéder. Évoquant l’arrêt Jordan, le magistrat a rappelé que la dénonciation, dans cette affaire, remontait au mois de mars 2015, et qu’un report pourrait compromettre l’intérêt de la justice. Le dossier d’Hamid Iatmanene a été remis au 9 avril.

Complot pour un appel d’offres

On reproche aux anciens fonctionnaires employés et dirigeants de firmes informatiques d’avoir comploté afin qu’un consortium formé d’EBR et d’IBM remporte un contrat public de 14 M$. Revenu Québec avait lancé ce premier appel d’offres de trois dans le cadre d’un projet de plate-forme informatique totalisant 24 M$.

Hamid Iatmanene aurait joué un « rôle central » dans ce dossier, a fait savoir le procureur de la Couronne, Mathieu Longpré. Il aurait notamment fourni aux firmes visées les grilles de critères afin qu’elles y apportent leurs commentaires et modifications. Le tout, dans l’objectif que leur logiciel se qualifie pour l’appel d’offres, a déclaré le procureur dans son exposé d’ouverture.

Ce ne fut toutefois pas le cas. L’appel d’offres a été annulé avant les arrestations, aucun soumissionnaire n’ayant été jugé conforme par le comité chargé d’évaluer les 70 exigences techniques au contrat.

La Couronne a procédé au dépôt des quelque 220 pièces rattachées au procès, dont de nombreux courriels envoyés entre les coaccusés ainsi que des factures et des photographies.

L’enquête de l’UPAC s’est entamée en août 2013, à la suite d’un signalement. En mars 2015, les cinq hommes étaient arrêtés et accusés.