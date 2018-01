La grippe canine arrive au Canada

Selon les autorités, c'est la première fois que des cas d'influenza canine sont répertoriés au Canada. La grippe des chiens est toutefois répandue en Asie et dans certaines régions des États-Unis, particulièrement dans les refuges pour animaux.

La grippe canine est hautement contagieuse entre chiens, a averti le Bureau de santé, qui recommande qu'un chien infecté soit séparé de ses congénères pendant deux semaines. Les animaux infectés développent des problèmes respiratoires et peuvent avoir de la fièvre, une perte d'appétit et des écoulements des yeux et du museau. La maladie est rarement mortelle.