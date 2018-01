Kingsbury impérial

« C’est incroyable de me retrouver à ce niveau, a souligné Kingsbury quelques minutes après la cérémonie des médailles. Encore une fois, ce fut une bonne journée pour moi et les choses ne cessent de bien aller et de continuer de s’améliorer. »

Après avoir vu l’un de ses plus féroces compétiteurs tomber après son premier saut, Kingsbury savait qu’il avait simplement besoin d’une bonne course pour monter sur la plus haute marche du podium. Avant d’amorcer sa course, il a pris le temps de se calmer et prendre une bonne respiration.