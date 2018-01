Mort de Jean Lapierre: une erreur de pilotage a causé l'écrasement, selon le BST

Le manque d’expérience du pilote serait à l’origine de l’écrasement d’avion qui, en mars 2016, aux Îles-de-la-Madeleine, a coûté la vie à sept personnes, dont le chroniqueur politique Jean Lapierre.

Même s’il pouvait légalement piloter l’appareil, Pascal Gosselin avait volé moins de 20 h à bord du Mitsubishi MU-2 dans les 90 jours précédant l’accident. Considérant les conditions dans lesquelles il s’est retrouvé peu avant l'écrasement, M. Gosselin a donc manqué de pratique afin de piloter adéquatement cet appareil de haute performance, a indiqué Kathy Fox, présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).

Il y aura bientôt deux ans que Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, deux de ses frères, Marc et Louis Lapierre, et l’une de ses sœurs, Martine Lapierre, ont péri dans l’écrasement d’avion. Jean Lapierre se rendait alors avec sa famille aux funérailles de son père.

Les pilotes Pascal Gosselin et Fabrice Labourel ont eux aussi perdu la vie dans l'accident. La descente s’est déroulée très rapidement: environ six secondes, selon le BST. Tous les occupants de l’appareil sont morts sur le coup.

L’organisme fédéral a tenu ce matin une conférence de presse pour dévoiler les détails de son enquête sur la tragédie.

Outre le manque d'entraînement du pilote, la vitesse et l’altitude trop élevée à laquelle l'avion volait ont mené à l’approche non stabilisée et à l’écrasement mortel.

En réalisant que son approche vers la piste n'était pas stabilisée, le pilote a remis les gaz au maximum. Il y a eu perte de contrôle. pic.twitter.com/71PIbM4UUu — Maxime Landry (@MaxLandryTVA) January 10, 2018

La turbulence ou encore le givrage ne sont pas des facteurs qui ont contribué à l'accident, affirme le @BSTCanada pic.twitter.com/FwcIlj7qeR — Maxime Landry (@MaxLandryTVA) January 10, 2018

«Tout au long de l’approche, le pilote exécutait simultanément plusieurs tâches, en réagissant à la situation au lieu de la contrôler de manière délibérée et mesurée, a indiqué Natacha Van Themsche, directrice des enquêtes aéronautiques au BST. Une option à considérer dans une telle situation est d’abandonner l’approche et de remonter à une altitude sécuritaire pour déterminer la prochaine mesure à prendre.»

Pascal Gosselin avait lui-même conçu et installé un enregistreur de vol à partir d’un téléphone intelligent, ce qui a permis aux enquêteurs du BST de récolter une panoplie d’informations souvent difficiles à obtenir.

«Cette initiative s’est avérée inestimable, car elle a fourni aux enquêteurs du BST des enregistrements de conversations du poste de pilotage ainsi que des données d’accélération et du GPS», a dit Mme Fox.