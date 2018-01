Redoux hivernal : de la pluie verglaçante attendue dès mercredi soir sur plusieurs régions

Après une longue vague de froid et d’importantes chutes de neige au cours des dernières semaines, c’est maintenant un redoux qui est prévu pour une bonne partie du Québec, jeudi et vendredi. Cette transition de température entraînera un épisode de pluie verglaçante devant s’amorcer dès mercredi soir dans la région de Montréal.

« Un front chaud en progression sur le Québec donnera de la pluie verglaçante sur le sud-ouest [mercredi] soir. La pluie verglaçante gagnera les régions au nord de la Vieille Capitale cette nuit, puis la Côte-Nord jeudi. En général, les quantités de verglas seront inférieures à 5 millimètres. Cependant, les routes et les trottoirs pourraient être particulièrement glissants », a fait savoir Environnement Canada dans une alerte météorologique publiée en fin d’après-midi, mercredi.

Pratiquement tout le Québec était concerné par cet avertissement, allant de l’Outaouais à la Côte-Nord, en passant par les régions de Montréal, de Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent.

Cet épisode de pluie verglaçante sera suivi par de la pluie jeudi et vendredi un peu partout au Québec, alors que le mercure se maintiendra au-dessus du point de congélation. Environnement Canada prévoit des températures oscillant entre 7 et 9 degrés Celsius au cours de ces deux journées à Montréal et à Québec.

Le froid devrait revenir en force au cours de la nuit de vendredi à samedi, alors que des maximums de -7 et -6 degrés Celsius sont attendus respectivement à Montréal et Québec. De la neige est aussi prévue au cours de cette journée.