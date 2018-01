Trop longtemps

Le véritable test des deux dernières semaines n’a pas été que l’intensité du frette (ou du froid, son nom d’artiste). C’est surtout la durée de cet épisode qui nous aura fait allumer qu’en plusieurs endroits, nous ne sommes pas aussi bien équipés qu’on le croit. La pénurie de batteries dans les magasins de pièces automobiles est un bel exemple. Pendant trois ou quatre jours à moins 25 on peut s’en sortir, mais pendant deux semaines, c’est une autre paire de manches. Plusieurs ont découvert que leur maison était mal isolée dans certaines pièces. Même phénomène dans des chambres de motels bâtis à la sauvette où se sont retrouvés des touristes qui ont grelotté toute la nuit.

De nombreux restaurants aux grandes façades vitrées, des centres commerciaux aux portes pas suffisamment hermétiques et des petits commerces avec système de chauffage douteux ont vu personnel et clients se garder une petite laine à l’intérieur.

LES TITES PATTES

Il n’y a pas eu de crise, mais une chance que la séquence n’a pas duré une ou deux semaines de plus. Les urgences des hôpitaux sont pleines à craquer et ne suffisent plus. Heureusement, le grand froid est survenu pendant une période de congé scolaire, parce que plusieurs écoles et garderies sont à la limite de la résistance au climat polaire prolongé. Dans bien des cas, on n’était pas prêts. On ne l’a pas vu venir. Même des animaux de compagnie se sont gelé les pattes.

MÊLE-PÊLE

Bienvenue au redoux. Le Festival du Câble à booster est terminé.

Le bureau de Jean-François Lisée inondé. Deux poissons des chenaux ont été vus avec une carte de membre du PQ.

Oprah à la présidence. Anyway, ça peut pas être pire.

Pacioretty n’est pas obligé de lire les journaux. Juste un petit coup d’œil au classement de temps en temps, ce serait correct.

Guy Messier se demande ce qu’on peut faire avec un blason à part le redorer.

À DEMAIN

Imaginez l’an prochain. On devrait commencer à geler quelque part en juillet.