Budget: «une claque» pour les Villes liées

« En 12 ans de politique municipale, je n’ai jamais vu une telle augmentation et on n’a même pas été prévenus », déplore M. Roy.

Mont-Royal écope quant à elle de la plus forte hausse, de près de 4,5 M$, soit 5 % du budget de la municipalité. « C’est ma plus grosse dépense, alors tout est à refaire et on est à quelques jours du dépôt de notre budget, ajoute M. Roy. On avait prévu une hausse autour de 2 % puisque Mme Plante parlait d’une augmentation sous l’inflation. »