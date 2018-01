Cannabis: différentes villes, différentes règles

Chaque municipalité devrait pouvoir décider si elle veut permettre la consommation de cannabis en public ou pas, et ce, même s’il y a d’importantes différences entre des villes voisines, croit l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

« Il y a déjà plein de domaines où la réglementation municipale diffère d’une ville à l’autre. C’est une compétence municipale et on s’attend à ce que notre juridiction soit respectée », a indiqué le président de l’UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson.