De Montréal à Hollywood

Après avoir dansé aux côtés de Beyoncé, Christina Aguilera, Katy Perry et Ricky Martin, le Montréalais Vincent-Olivier Noiseux fait ses débuts au cinéma avec Hugh Jackman et Zac Efron dans la mégaproduction américaine The Greatest Showman.

Arrivée sur les écrans juste avant les Fêtes, la comédie musicale The Greatest Showman relate les débuts de P.T. Barnum, l’Américain qui a marqué l’histoire du showbiz avec ses spectacles alliant cirque et freak show. Sur scène, les arts circassiens côtoyaient des femmes à barbe, siamois, hommes forts et autres curiosités.

Photo courtoisie, Twentieth Century Fox

Vincent-Olivier y incarne un homme cornu, présent dans tous les numéros de danse à grand déploiement.

« Le film parle beaucoup d’acceptation, d’égalité et de l’importance de célébrer nos différences. C’est donc un projet qui est arrivé à point avec tout ce qui se passe en politique ici, aux États-Unis. Et je suis extrêmement fier d’en faire partie », explique-t-il en entretien au Journal depuis Los Angeles, où il réside depuis sept ans.

« Humble et sympathique »

Alors qu’il n’avait qu’un numéro en compagnie de Zac Efron, Vincent-Olivier Noiseux a toutefois eu la chance de côtoyer régulièrement Hugh Jackman sur le plateau de tournage, à New York, l’année dernière. Une rencontre marquante pour l’homme de 32 ans.

« Nous étions 16 danseurs à travailler sur le film. Et dès la première semaine de tournage, il savait tous nos noms. C’est le genre de détail qui peut paraître insignifiant, mais ça montre qu’il est conscient de ce que nous, les danseurs, on apportait au film », note-t-il.

« Hugh Jackman est un acteur discipliné et très professionnel, mais aussi un homme très humble et sympathique », ajoute le danseur.

Nommé à trois reprises au gala des Golden Globes de dimanche dernier, le film The Greatest Showman est finalement reparti avec la statuette décernée à la meilleure chanson originale.

La pièce This Is Me, interprétée par Keala Settle, semble désormais assurée d’être nommée en vue de la prochaine cérémonie des Oscars. Une idée qui emballe déjà Vincent-Olivier Noiseux et ses collègues danseurs.

« On est encore sur un high depuis dimanche. Et là, on se croise les doigts pour aller performer aux Oscars. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, une belle manière de boucler cette aventure », confie le danseur.

► Les nominations en vue des Oscars seront annoncées le 23 janvier. Le film est présentement à l’affiche.