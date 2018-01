Des activités en plein air pour «pimper» vos soirées d’hiver

Ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’on est obligés de passer toutes nos soirées devant un écran, une pinte ou le miroir du gym. On peut aussi aller jouer dehors!

Voici quelques activités en plein air à faire le soir, pas trop loin de Montréal, pour casser la routiner, bouger et profiter de la neige.

1. Ski de soirée pas cher

Le dimanche soir, de 17h à la fermeture, on peut skier pour 13 $ à la station Mont-Saint-Bruno. Pour 32 $, on aura l’équipement de location en prime. Les jeudis soir, c’est plutôt 2 pour 1 sur les billets.

La station familiale, à 30 minutes de Montréal, est idéale pour ceux qui veulent apprendre ou se remettre à skier.

2. Promenade sous les étoiles au cap Saint-Jacques

Les sentiers de raquette, randonnée et ski de fond sont éclairés par des stroboscopes certains samedis soir d’hiver au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans l’ouest de l’île de Montréal. Un vrai bain de nature en ville.

Le prix de ces soirées? 7 $ par personne, lampe, boisson chaude et feu de foyer inclus.

3. Patinage sur la montagne

Il y a les patinoires de quartier, bien sûr, mais pour faire un petit spécial, on se rend au parc du Mont-Royal, sur celle du lac aux Castors. On y va en semaine pour casser la routine ou alors on s’y rend les vendredis et samedis pour profiter de la musique d’ambiance. C’est gratuit.

Pour d’autres suggestions de patinoires, par ici.

4. Randonnée aux flambeaux au milieu du fleuve

Partez en raquette sur un sentier illuminé de flambeaux, au milieu du Saint-Laurent, au parc national des Îles-de-Boucherville. Terminez la balade par un lunch de guimauves, chocolat chaud, café et pizza chocolatée cuite sur feu de bois. Cette activité est offerte certains samedis d'hiver, avec ou sans guide. Romantique!

Prix: 12 $ par personne, plus les frais d’accès au parc (8,50$).

5. Glissade sur tube nocturne

Aux Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha, à un peu plus d’une heure de Montréal, on peut glisser jusqu’à 21h les vendredis et samedis. Le site compte 17 pentes et 6 remontées pour le bonheur des petits et grands. Tarif pour les adultes? 10,44 $ le vendredi soir. 16, 52 $ le samedi.

6. Raquette de nuit sur le mont Royal

Vous pouvez chausser vos raquettes et partir sur la montagne n’importe quand, gratuitement: il y a 3 km de sentier. Les vendredis et samedis soir, les Amis de la montagne proposent plutôt de vous guider à la découverte du mont Royal et de ses plus belles vues sur la ville illuminée.

Prix de cette activité? 22 $, raquettes et chocolat chaud inclus.