Les coups de cœur de... Marie-Mai

La populaire chanteuse québécoise Marie-Mai démarre en lion l’année 2018. Dimanche soir prochain, la star de 33 ans animera pour la première fois le gala Célébration, qui sera diffusé sur les ondes de TVA. La nouvelle maman partage son temps entre le vibrant centre-ville de Montréal et la tranquillité de la campagne, à la maison. Voici donc les adresses chouchous de la vedette québécoise.

Le restaurant préféré ? Photo Facebook

Mon restaurant préféré est le Grumman’78. J’aime tellement le vibe de cet endroit. Les cocktails sont hallucinants et je dois dire qu’on y prépare les meilleures margaritas en ville ! Je suis tellement une fanatique de margaritas ! C’est un resto en formule tapas, donc on commande plusieurs petits plats, que l’on se partage au milieu de la table. L’assiette incontournable est le poulet frit. Ça n’a aucun sens comme c’est bon. Ça vaut vraiment le détour ! Aussi, il y a leur salade de carottes... je sais que c’est peut-être juste une salade de carottes, mais c’est la meilleure chose que j’ai jamais mangée. Leur façon de l’apprêter, avec les épices et les herbes, donne une salade qui est vraiment excellente. Je dois aussi citer un autre restaurant à l’opposé du Grumman’78 qui est le Da Emma. C’est de la typique cuisine italienne. J’ai même rencontré madame Da Emma, dans les cuisines. C’est très familial comme endroit.

Une adresse secrète à découvrir ? Photo courtoisie

Ce n’est peut-être plus un secret, mais j’ai découvert le Meatball House dans Griffintown. La première fois que j’y suis allée, j’étais enceinte. Écoute, c’est le paradis ! C’était une vraie révélation pour moi. Comme je suis une amoureuse de la bouffe italienne, je trouve que ce restaurant la représente bien. Le décor est tout blanc, c’est petit et chaleureux. Photo courtoisie

Le designer montréalais préféré ? Photo d'archives

UNTTLD (Untitled). Ce sont de talentueux designers montréalais qui m’ont créé plusieurs de mes tenues de scène. Je collabore avec eux souvent et j’aime tellement leur façon de designer un vêtement. D’ailleurs, ma robe de la publicité du gala Célébration est une de leur création. Ce sont des gars hyper ouverts. C’est un beau partenariat.

L’événement culturel le plus couru Photo d'archives Raphaël Gendron-Martin

Osheaga ! J’y vais chaque année. C’est un événement que j’adore. Je n’y vais pas toujours en VIP. Je ne me fais pas reconnaître toujours par les gens. Je m’y sens vraiment incognito ! Il y a tellement de spectacles qui me sont resté mémorables comme le show de BANKS. J’ai aussi vu pour la première fois en concert Charli XCX et le concert de Lloyd était hallucinant ! Ce que j’aime de ce festival, c’est le côté éclectique. Tu t’y sens déconnecté, comme dans un autre univers. Je trouve le festival artistique. C’est vraiment mon événement préféré à Montréal.

Si j’étais maire de Montréal, je ?

Mmmmmm... Bonne question ! Savez-vous quoi ? J’écouterais vraiment les gens. Je prendrais le temps d’écouter mes citoyens et de comprendre leurs vrais besoins. Je crois qu’en 2018, le partage des idées est nécessaire pour faire avancer les choses.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Plusieurs choses. Il y a une chaleur humaine, un côté éclectique et un côté rassembleur qui unit plusieurs nationalités. À Montréal, être différent est célébré. On peut vivre notre authenticité à 300 pour cent ! Il y a de la place pour tout le monde ! On est pour la différence, ce qui est une caractéristique propre de la ville et c’est ce qui frappe les étrangers. L’acceptation et l’ouverture d’esprit sont aussi uniques à Montréal.

La résolution en 2018 ?