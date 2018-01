Les États-Unis en 2018: pas de répit

L’actualité américaine nous tiendra encore en haleine en 2018. Malgré une économie solide, les pathologies politiques des États-Unis seront à l’honneur et les élections de novembre seront un référendum sur Donald Trump et le trumpisme.

Si on ajoute à cela une baisse de plusieurs indicateurs de criminalité, il y a de quoi être optimiste pour 2018. À ce contexte favorable s’ajouteront cette année des perspectives de profitabilité accrue pour les entreprises suite aux déréglementations et allègements fiscaux mis en place depuis l’arrivée de Trump.

Les républicains croient qu’une croissance économique robuste leur permettra de remonter la pente. Non seulement cette croissance n’est pas garantie, mais Trump et les républicains ont perdu des plumes en 2017 malgré une économie vigoureuse.

Le président Trump tentera de faire des gains législatifs, notamment dans le domaine des infrastructures et de l’immigration, mais la polarisation partisane et les divisions entre républicains seront pour lui des obstacles monumentaux. L’impopularité de Trump et la forte motivation de ses détracteurs avantageront les démocrates en 2018. Ils devront toutefois renouveler leur personnel et leur message pour éviter les pièges qui ont plombé la campagne présidentielle d’Hillary Clinton. Les démocrates devront aussi profiter du contexte propice de 2018 pour reconquérir les postes de gouverneurs et les législatures d’États. En effet, si le sort de la présidence de Trump dépend des résultats des élections au Congrès, c’est dans les États que se jouera l’avenir à long terme du Parti démocrate.