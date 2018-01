Pluie verglaçante: prudence est le mot d’ordre

Piétons et automobilistes doivent redoubler de prudence jeudi matin, les trottoirs de Montréal et quelques axes routiers étant devenus particulièrement glissants.

Le ministère des Transports signale que des tronçons des autoroutes 19, 25 et 440 sont partiellement glacés entre Montréal, Laval et Terrebonne. Environnement Canada a également lancé des avertissements de pluie verglaçante pour la Rive-Sud de Montréal.

Avec la chute prévue du mercure au courant de la journée de vendredi, ces précipitations devraient se changer en neige, possiblement mêlée de grésil ou de pluie verglaçante dans le sud du Québec.

Par ailleurs, la Ville de Montréal poursuit son opération de chargement de la neige. Cinquante-huit pour cent du travail a jusqu'ici été effectué, selon le site internet de la Ville. Les arrondissements de Saint-Léonard et d’Anjou sont les plus dégagés: on y a enlevé, respectivement, 85 % et 80 % de la neige.