Une amitié naît d’une terrible tragédie

Un tragique accident de la route survenu à Weedon, lors duquel un nouveau-né a perdu la vie, a fait place à une amitié pour le moins surprenante.

Le 11 janvier 2017, sur la route 112, dans les Cantons-de-l’Est, les véhicules de Stéphanie Latulippe et de Robert Caron sont entrés en collision.

Le bébé de Stéphanie Latulippe, qui n’avait que cinq semaines, est mort. La femme a été blessée, ainsi que Robert Caron.

Les deux conducteurs, étonnamment, sont devenus amis, malgré les blessures et le deuil de la maman.

L’accident s’est déroulé dans une courbe dangereuse sur la route 112. Stéphanie Latulippe retournait chez elle à Saint-Joseph-de-Coleraine.

«J’ai dérapé sur une plaque de glace, je n’ai jamais été capable de ramener l’auto», a raconté la femme en entrevue à l’émission le 9 Heures sur LCN.

Même si elle a vu le véhicule de Robert Caron arriver en sens inverse, elle n’a pu éviter la violente collision.

Encore aujourd’hui Mme Latulippe a peu de souvenirs de l’accident. Sa petite Ashley Grondin est morte quelques heures plus tard, à l’hôpital.

Stéphanie a voulu rencontrer Robert Caron après la collision. Encore en fauteuil roulant, elle est allée voir l’homme dans sa chambre d’hôpital.

«Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas pantoute, c’est un accident. En plus elle a perdu son bébé... On est devenus amis. Elle venait me voir chez nous, on parlait», a raconté M. Caron.

Stéphanie Latulippe voulait rencontrer l’autre conducteur, elle ne connaissait pas son état de santé et s’en inquiétait.

«De le voir ç’a m’a rassurée», ajoute-t-elle. Elle a voulu garder le contact.

«Je me dis que si le Bon Dieu a voulu qu’on se rentre dedans, on devrait rester en contact... est née une amitié».

Robert Caron est très touché par cette amitié de Stéphanie, ému, il a du mal à contenir ses larmes lorsqu’il est question de la perte du bébé.

M. Caron a été sérieusement blessé aux vertèbres. Il doit marcher avec une canne, a des problèmes d’insomnies.

Stéphanie a subi des blessures aux dos, et une fracture au tibia.

La femme est aujourd’hui enceinte d’un petit garçon.