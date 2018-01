Elle aide les enfants qui ont le cancer

Triste de ne pas avoir eu elle-même d’enfants, Louisette Hallé a décidé de léguer à son décès plus de 200 000 $ pour aider ceux qui ont le cancer.

Infirmière de formation, cette Lavalloise a donc dédié sa vie aux grands patients et sa mort aux petits malades.

« Elle se donnait beaucoup dans son travail. Elle a travaillé en radiothérapie à l’Hôtel-Dieu ; elle voyait le cancer chez les adultes et elle était choquée que des enfants puissent souffrir aussi de cette maladie », souligne M. Gingras.

Mme Hallé et M. Gingras se sont rencontrés alors que celle-ci avait 44 ans. Elle n’avait jamais été mariée et n’avait pas eu d’enfants. Lui était déjà divorcé et avait eu deux filles.