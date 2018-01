Hommage au travailleur heurté mortellement à la traverse Sorel-Tracy

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA | Des membres de la famille et des collègues du travailleur de la Société des traversiers qui a perdu la vie jeudi lui ont rendu hommage vendredi matin.

L’hommage s’est tenu peu avant 8 h sur le navire NM Lucien-L, sur lequel travaillait la victime, Normand Gravel, 57 ans.

Vendredi matin, le hurlement de la sirène s'est fait entendre à quelques reprises sur le traversier en son honneur, a rapporté TVA Nouvelles. M. Gravel travaillait là depuis une dizaine d’années et habitait la région.

«La STQ est en deuil, a confié Anne-Marie Gagnon, de la Société des traversiers [...] Nos matelots et nos officiers sont très affligés par cette perte.»

Mme Gagnon a ajouté que «la STQ s’occupe non seulement de ses employés, mais des membres de la famille de M. Gravel et des usagers».

Rappelons que jeudi, vers 15 h 30, un automobiliste a heurté mortellement la victime après avoir défoncé une barrière en montant à contresens sur le traversier reliant Sorel-Tracy à Saint-Ignace-de-Loyola, dans Lanaudière.

Le conducteur, âgé de 77 ans, devrait comparaître vendredi au palais de justice de Joliette pour faire face à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort.

Une témoin des événements a raconté au Journal de Montréal que l’automobiliste avait franchi plusieurs obstacles à toute vitesse en zigzaguant avant de monter à contresens sur le traversier. Les passagers en provenance de Sorel-Tracy s’apprêtaient alors à débarquer du côté de Saint-Ignace-de-Loyola.