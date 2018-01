Je sors, je reste

Je sors

CINÉMA

Bonne pomme

Catherine Deneuve et Gérard Depardieu s’échangent les répliques dans ce film de Florence Quentin. Gérard, un excellent mécanicien, déménage dans un village éloigné parce qu’il n’est plus capable d’être perçu comme trop conciliant par sa belle-famille. Il y fera la rencontre de Barbara, une femme plutôt imprévisible et déconcertante. Cette rencontre laissera-t-elle poindre un sentiment d’amour?

Sorti le 12 janvier

DOCUMENTAIRE

Labrecque, une caméra pour la mémoire

Le réalisateur Michel La Veaux a choisi de montrer en image et en paroles son affection pour le pionnier du cinéma québécois, Jean-Claude Labrecque. À l’aide de conversations avec celui qui a réalisé À hauteur d’homme, La Veaux plonge le public dans l’histoire du cinéma au Québec. Ce documentaire, un véritable devoir de mémoire, plaira à de nombreux cinéphiles.

Aujourd’hui à 15h30 et 18h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

MUSIQUE

Jam Sessions | Jim Doxas

Le batteur connu internationalement, Jim Doxas, est à la tête des soirées de jazz du Upstairs Jazz Bar & Grill. Le musicien défend l’idée que les percussions apportent non seulement une rythmique, mais aussi une dimension lyrique à l’improvisation jazz. Avec ses invités, il saura vous enivrer par ses improvisations musicales.

Ce soir à 20h au Upstairs Jazz Bar & Grill, 1254 rue MacKay

MUSIQUE

Gilbert Charlebois

Le mélomane Gilbert Charlebois maîtrise un éventail assez varié de styles musicaux. Du blues, au folk en passant par le rock et la musique de chansonnier, il vous fera vivre une expérience musicale fort agréable. Gilbert Charlebois a entre autres mis sur pied un spectacle hommage à Éric Lapointe.

Ce soir à 21h au Bistro à Jojo, 1627 rue Saint-Denis

HUMOUR

Les lundis de l’humour avec Charles Pellerin

Les lundis de l’humour vous présente chaque semaine le meilleur de la relève humoristique. De semaine en semaine, les invités ne sont jamais annoncés, afin que le public soit présent pour découvrir des nouveaux talents. L’an dernier ils ont entre autres reçu Sam Breton, Mike Ward, Rosalie Vaillancourt et Jay du Temple. Charles Pellerin, qui fait les premières parties de François Bellefeuille et Katherine Levac, anime les soirées.

Ce soir 20h30 au bar Le Jockey, 1309 rue Saint-Zotique Est

Je reste

LIVRE

Le sort du Tearling d’Erika Johansen

Photo courtoisie

Ce livre d’Erika Johansen raconte l’arrivée au pouvoir de la jeune Kelsea Glynn. Maintenant reine du Tearling, elle transforme son royaume de toute pièce, afin de mettre fin à la corruption. Kelsea se fera cependant des ennemis dans cette quête de justice. Pour protéger son peuple, elle se rendra à la Reine Rouge, mais son fidèle chef des gardes fera tout en son pouvoir pour la sauver.

Sorti le 5 janvier

TÉLÉ

Fugueuse

La nouvelle série de TVA traite de l’exploitation sexuelle des adolescentes sans tabous. Fanny, incarnée par Ludivine Reding, est une adolescente de 16 ans comme les autres jusqu’au jour où elle rencontre un chanteur. Ce dernier la séduira pour mieux la manipuler ensuite. Elle sera ensuite prise dans le tourbillon des bars et de la prostitution.

Ce soir 21h sur les ondes de TVA

FILM

Miséricorde

Le réalisateur suisse Fulvio Bernasconi a choisi l’Abitibi comme lieu pour son polar. Le tout se déroule au Lac Simon où un policier suisse se lance aux trousses d’un camionneur qui a happé à mort un jeune cycliste autochtone. L’oncle de la victime viendra lui donner un coup de main. Le film est sous le thème du respect envers les Premières Nations.

Sorti en DVD le 9 janvier

Coup de coeur

CINÉMA : Diane a les épaules

Ce premier film de Fabien Gorgeart, qui signe aussi le scénario aussi, a pour personnage principal, un personnage féminin très fort, Diane. Cette dernière, incarnée par Clotilde Hesme, a accepté de porter l’enfant de ses meilleurs amis Thomas et Jacques. C’est dans ces circonstances pas tellement idéales qu’elle rencontre Fabrizio de qui elle tombe amoureuse. Ce film est touchant tout en ayant une belle touche d’humour. Fait intéressant, Clotilde Hesme était réellement enceinte lors du tournage.

Sorti le 12 janvier