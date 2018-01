OTTAWA | Démunis et inquiets, de nombreux employeurs risquent de manquer de temps pour préparer comme il se doit l’arrivée du pot légal dans leurs milieux de travail.

« C’est une préoccupation pour beaucoup de nos membres. Il faudrait laisser un temps assez long pour permettre [aux employeurs] de bien préparer le matériel des programmes de prévention, de formation et de sensibilisation », indique Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec.

Il ne reste que quelques mois avant que les joints soient officiellement légaux au pays - en juillet - , mais des entreprises québécoises n’ont pas de plans pour détecter et sanctionner l’usage de drogues, note-t-il.

Les principales associations d’employeurs du Québec contactées par Le Journal s’entendent pour dire que même si des entreprises contrôlent déjà l’usage de l’alcool au bureau, nombre d’entre elles sont dans l’inconnu au chapitre de la détection et de la gestion du cannabis bientôt légal.

Surtout que ce sont les patrons qui ont le fardeau du contrôle de la drogue en milieu de travail aux fins de santé et de sécurité, note un rapport fédéral (voir page 10). Il est « généralement admis » que l’usage du cannabis y sera plus fréquent dans les années suivant la légalisation, précise le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.