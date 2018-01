Volkswagen verse 290,5 M$ pour les véhicules 3,0 litres

Exclus de l’entente de 2,1 milliards $ sur les moteurs 2,0 L survenus en décembre 2016, les propriétaires et locataires des quelque 20 000 véhicules diesel 3,0 L admissibles au Canada obtiennent finalement leur part du gâteau.

« J’ai acheté ma Audi après 2015, ce qui fait qu’il [Volkswagen] ne me donne que 3600 $. Aux États-Unis, pour la même auto, ils ont reçu entre 4000 et 5000 $ US, c’est décevant », mentionne Patrick Lafortune, propriétaire d’une Audi 5 2014.