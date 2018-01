Soulagé par l’arrestation du fautif

Le beau-père du jeune passager mexicain mort dans un délit de fuite cet été à Brossard estime impossible que le conducteur du poids lourd n’ait pas réalisé l’accident qu’il venait de causer et souhaite qu’une grosse sentence lui soit imposée.

« Non seulement j’ai perdu Ariel, un jeune homme heureux et souriant, mais j’ai aussi perdu ma liberté, a confié Tulio Galindo, qui était aussi le conducteur de la Chevrolet Cavalier violemment emboutie, le 3 août, sur l’autoroute 30 est. J’ai seulement

43 ans, mais j’ai l’impression d’en avoir 80 et d’être prisonnier de mon corps meurtri. »

Informé par Le Journal hier matin que la Sûreté du Québec avait arrêté un suspect dans cette histoire, l’homme d’origine mexicaine a poussé un soupir de soulagement. Il a ensuite informé sa conjointe, la mère de Rodrigo Ariel Garcia Ramos, la victime de 21 ans, et le frère de ce dernier. Ils étaient tous les quatre dans le véhicule lors de la tragédie.

Sous la force de l’impact, M. Galindo a subi une fracture à la hanche et une vingtaine de ses côtes et vertèbres se sont brisées. Sa rate et l’un de ses poumons ont également été perforés.