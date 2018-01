Un brusque retour à l’hiver en quelques heures à peine

Une variation extrême des températures devait faire chuter le mercure d’une dizaine de degrés en quelques heures la nuit dernière et fait craindre le pire aux autorités qui recommandent de rester chez soi.

Des accumulations de 10 à 15 cm de neige et de forts vents pouvant causer de la poudrerie sont aussi prévus samedi.

La situation est si préoccupante qu’Urgences-santé demande à la population de Laval et de Montréal d’éviter de sortir de leur domicile si possible. L’organisme veut ainsi éviter des accidents causés par le gel soudain.

Des variations aussi brusques peuvent s’expliquer par les changements climatiques, selon l’auteur et météorologue Gilles Brien, qui parle d’une tempête « bulldozer ».

« On risque de connaître ces situations de plus en plus souvent », indique-t-il.