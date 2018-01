Une guerre irrationnelle

Et d’ajouter Poutine, Kim Jong-un a montré qu’il était « un homme politique absolument professionnel et mûr ». Cette dernière pique s’adresse à Donald Trump. Et quand le président de la Corée du Sud déclare que les tirades véhémentes de Trump contre la Corée du Nord ont aidé au dialogue entre les deux Corées, on peut conclure qu’il cherche à sauver la face du président des États-Unis. Une délicatesse diplomatique tout asiatique. En fait, les pays de la région tiennent maintenant pour acquis que la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Les négociations entre les deux Corées recommencent. Elles pourraient mener à une réunification des deux pays.

La normalisation entre les deux Corées s’est amorcée grâce au prétexte des Jeux olympiques qui se tiennent bientôt en Corée du Sud. Kim Jong-un a demandé une trêve pour que son pays participe aux Jeux. Il ne lui restait plus ensuite qu’à profiter du mouvement pour renouer le dialogue avec la Corée du Sud. La Corée du Sud a même accepté de reporter des exercices militaires conjoints entre elle et les États-Unis. C’était bien une des conditions que la Corée du Nord exigeait pour reprendre le dialogue avec la Corée du Sud.

La menace de la dissémination nucléaire ne concerne plus directement la Corée du Sud. Pour Séoul, le mal est déjà fait. La Corée du Nord peut détruire la Corée du Sud tant par des armes conventionnelles que par des armes nucléaires. Paradoxalement, plus la Corée du Nord vendra de technologies nucléaires et de technologies de missiles, plus elle s’enrichira et donc, plus elle pourrait se stabiliser.