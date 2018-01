Une photo du nouveau Ram 1500 fait surface sur Internet

À quelques jours de sa présentation officielle au Salon de l’auto de Détroit, le Ram 1500 2019 a été mis dévoilé à l’avance par un utilisateur de Reddit.

Visiblement prise dans une usine, la photo montre clairement la nouvelle devanture qu’arborera désormais la camionnette pleine grandeur de Ram.

À lire aussi: Les grosses voitures énergivores seront à l'honneur au Salon de l'auto de Détroit

Rien de bien révolutionnaire, mais on peut voir que le chrome de la calandre s’étend désormais jusqu’au dessus des phares. Les lettres «RAM» demeurent inscrites en gros caractères au beau milieu de la devanture.

On s’attend à ce que le Ram 1500 demeure disponible avec des moteurs à essence à six et à huit cylindres et qu’il conserve aussi une version à motorisation diesel. On en aura la confirmation le 15 janvier, quand Ram procédera au dévoilement officiel du modèle.

Pour 2018, le Ram 1500 est disponible à partir de 27 395$. En 2017, la gamme de camionnettes de Ram a été le deuxième modèle le mieux vendu au pays, tout juste derrière la Série F de Ford.

À lire aussi: Les 10 véhicules les plus vendus au pays en 2017