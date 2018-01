Une tournée en Asie pour Céline Dion

Quatre ans après avoir annulé ses concerts en Asie pour prendre soin de René Angélil, Céline Dion confirme son retour dans cette région du globe. La chanteuse se produira dans sept villes de l’Asie-Pacifique l’été prochain.

Intitulée Céline Dion Live 2018, cette tournée s’étalera du 26 juin au 23 juillet. Pour l’instant, 10 représentations sont inscrites à l’agenda de l’artiste de 49 ans.

La diva québécoise lancera cette série de spectacles au Japon. Elle foulera les planches du Tokyo Dome, un stade pourvu de 55 000 sièges. Les deux concerts qu’elle y avait donnés durant son Taking Chances World Tour en 2008 avaient récolté des recettes de 2,1 millions $CAN, selon les données de Pollstar.

L’interprète de My Heart Will Go On s’arrêtera ensuite au Cotai Arena de Macao, une enceinte dotée d’une capacité de 15 000 personnes.

Cette tournée asiatique permettra à Céline Dion de donner ses premiers concerts à Singapour, Jakarta, Taipei, Manille et Bangkok, dans des salles pouvant accueillir de 10 000 à 20 000 spectateurs.

La mise en vente générale des billets débutera jeudi prochain. Les membres du fan-club de Céline Dion, Team Céline, bénéficieront d’une prévente exclusive.

Véronic DiCaire en première partie

Comme ce devait être le cas en 2014, Véronic DiCaire assurera la première partie des concerts de Céline Dion durant ce périple d’un mois. L’imitatrice a également accompagné la chanteuse l’été dernier durant sa tournée européenne.

Céline Dion continue de faire sonner la caisse chaque fois qu’elle monte sur scène. En 2017, sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas et ses concerts en Europe ont généré des revenus estimés à 126 millions $CAN, lui permettant d’arriver au 11e rang du palmarès Pollstar des tournées les plus lucratives de 2017.