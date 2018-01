Urgences de la grande région de Montréal : investissement de 23,25 millions $ pour ajouter 350 lits

Le gouvernement va payer 23,25 millions $ pour ajouter 350 lits afin de soulager les urgences de la grande région de Montréal, dont plusieurs débordent en ce moment.

Plus d'une dizaine d'hôpitaux de la région ont des salles d’urgence occupées à plus de 100 %, ce qui signifie que plusieurs malades sont couchés dans les corridors ou attendent plus longtemps.

Vendredi matin, à Salaberry-de-Valleyfield, l'urgence de l’Hôpital du Suroît était surpeuplée à 277 %, le pire de toute la province.

Les lits additionnels seront achetés ou loués à l'extérieur des hôpitaux, dans des ressources intermédiaires, soit une résidence privée ou une clinique de débordement par exemple. Ces lits seront sur l’île de Montréal, mais aussi à Laval, en Montérégie, dans les Laurentides et Lanaudière.

L'achalandage monstre dans les urgences est dû notamment à la grippe et à la faible efficacité du vaccin selon le ministre. Il prévoit d'ailleurs que l'activité grippale atteindra son pic dans trois semaines.

C’est pourquoi M. Barrette demande aussi aux hôpitaux de fonctionner à plein rendement, même pendant la relâche scolaire. Habituellement, plus de congés sont accordés pendant cette semaine.