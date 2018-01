Gigantesque magorique

Les disjonctions de température sont extravagantes, mais ça va avec le reste. Tout devient gros, énorme, disproportionné et même encombrant. L’été prochain, on va légaliser le pot. C’est pas rien. Dans un an, le pays au complet incluant les fous, les abusifs, les compulsifs, les défonceurs de limite... tout le monde pourra se péter la bette à tréfonds mon Gaston. À une autre époque dite tendue, les États-Unis et les Soviétiques s’envoyaient des avertissements à peine impolis. Ce n’est plus ça. Kim Jong-un et Trump pointent les missiles et se relancent au-dessus du piton rouge sur lequel ils sont prêts à peser. Avant, on aurait sermonné les Russes en les prévenant qu’ils seront surveillés. Non. Dehors. Pas de Russes aux Jeux olympiques. C’est quand même pas un village. Il n’y a pas si longtemps, on découvrait de nombreux cas de violence sexuelle, mais la plupart du temps, c’était presque anonyme et page 6. Là, c’est le chef d’orchestre connu mondialement, le producteur international, l’animateur le plus vu à la télé, le réalisateur, etc. Rien de moins.