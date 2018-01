Les 12 plus belles tenues des Critics' Choice Awards 2018

Dimanche dernier, les Golden Globes ont ouvert la saison des galas tout en style, pour rapidement laisser place, hier, à une autre cérémonie célébrant le meilleur du cinéma et de la télévision: les Critics' Choice Awards.

Évidement, nos stars hollywoodiennes favorites se sont mises sur leur 31 pour l'occasion.

Sans plus tarder, voici les plus beaux looks aperçus sur le tapis rouge.

1- Jessica Biel AFP

2- Gal Gadot AFP

3- Joe Keery AFP

4- Kate Bosworth AFP

5- Natalia Dyer AFP

6- Margot Robbie AFP

7- Saoirse Ronan AFP

8- Timothee Chalamet AFP

9- Emilia Clarke AFP

10- Alexis Bledel AFP

11- Yara Shahidi Brian To/WENN.com

12- Allison Williams Apega/WENN.com

