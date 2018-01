Lettre aux orphelins de l’attentat de Québec

Le 29 janvier 2017, un attentat horrible est survenu au Centre culturel islamique de Québec où s’étaient réunis une soixantaine de fidèles. Six de vos papas y ont été tués par un jeune homme, dont on ignore encore les mobiles. Un geste insensé qui vous a privés d’une présence si essentielle à un moment crucial de votre vie.

Les Québécois vous ont manifesté, ainsi qu’à vos familles, une affection spontanée. Il faut s’en souvenir, car pour la plupart, vous êtes trop jeunes pour en saisir la portée et la signification.

Un jour viendra où vous pourrez faire la part des choses et vous constaterez que, malgré l’ampleur de la tragédie, la société québécoise, la vôtre, a eu une attitude digne et exemplaire.

Dans les écoles que vous fréquentez, une attention particulière vous a été accordée, des fonds publics ont été alloués à votre famille, notamment par le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) et le Régime des rentes du Québec.

Des dons du Québec et du Canada ont été recueillis en votre nom, des certificats de sélection pour motifs humanitaires ont été délivrés, expressément, pour permettre la réunification des familles en provenance des pays d’origine, etc.

Je ne connais pas un pays, musulman ou occidental, qui aurait fait plus ou mieux en pareilles circonstances pour vous soutenir, ainsi que votre famille, moralement et financièrement afin d’assurer votre protection et veiller à votre bien-être. Il faut en être reconnaissant.